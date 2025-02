A partire da marzo 2025, le famiglie italiane con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro potranno beneficiare di un nuovo bonus annuale di 500 euro per ogni figlio a carico fino ai 14 anni. Questa misura, introdotta tramite un emendamento alla Legge di Bilancio 2025, mira a sostenere le spese legate ai servizi extrascolastici, come corsi di lingua, attività culturali, educazione musicale e sportiva.

Le famiglie dovranno anticipare le spese e successivamente richiedere il rimborso presentando la documentazione necessaria. Il bonus è cumulabile con altri incentivi esistenti, ampliando le opportunità di sostegno economico. Per finanziare questa iniziativa, è istituito il “Fondo Dote Famiglia” con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro. È importante notare che, secondo alcune fonti, il Fondo Dote Famiglia è destinato alle famiglie con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e figli a carico di età compresa tra 6 e 14 anni.

Questa apparente discrepanza potrebbe derivare da diverse interpretazioni o aggiornamenti della normativa. Pertanto, si consiglia alle famiglie interessate di consultare i canali ufficiali o rivolgersi a un consulente fiscale per ottenere informazioni precise e aggiornate sui requisiti e sulle modalità di accesso al bonus.