Il Bonus 845 euro rappresenta un sostegno economico destinato a chi non ha alcun reddito e vive da solo. Questa misura è composta da tre strumenti di supporto:

Assegno di inclusione

Assegno sociale

Supporto per la formazione e il lavoro

Ognuna di queste misure è riservata a specifiche categorie di beneficiari e prevede importi differenziati. Di seguito, analizziamo nel dettaglio chi può richiedere il bonus e come funziona.

Chi può richiedere il Bonus 845 euro

Il bonus è destinato a persone che si trovano in difficoltà economica e appartengono ad almeno una delle seguenti categorie:

Persone di età superiore ai 60 anni prive di reddito

Disabili con condizioni economiche precarie

Soggetti in stato di svantaggio seguiti dai servizi socio-sanitari

Persone di età superiore ai 67 anni con reddito insufficiente

Disoccupati in cerca di reinserimento nel mondo del lavoro

Per ottenere l’importo massimo di 845 euro mensili, il richiedente deve vivere da solo da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo, e avere reddito pari a zero.

Assegno di inclusione: importo e requisiti

L’Assegno di inclusione è rivolto a chi vive in condizioni di fragilità economica e sociale. L’importo varia a seconda della situazione del richiedente:

541,66 euro al mese per chi ha reddito pari a zero

682,50 euro al mese per chi ha più di 67 anni

Bonus affitto fino a 303,33 euro al mese (162,50 euro per gli over 67)

L’assegno viene erogato per 18 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Assegno sociale: chi ne ha diritto

L’Assegno sociale quindi è riservato ai cittadini con più di 67 anni che dispongono di un reddito personale inferiore al valore annuo della prestazione.

L’importo mensile varia in base al reddito del richiedente:

538,68 euro al mese per chi ha reddito pari a zero

Maggiorazione di 201,15 euro dopo i 70 anni, con un importo massimo di 739,83 euro

Per ottenere l’assegno sociale, il reddito annuo non deve superare i 7.002,84 euro. Per chi è sposato, si considera anche il reddito del coniuge.

Supporto per la formazione e il lavoro

Questa misura è destinata a chi è disoccupato ma desidera rientrare nel mercato del lavoro. L’importo è stato incrementato nel 2024 per favorire la partecipazione a corsi di formazione e tirocini retribuiti.

Compatibilità tra le misure

Non tutte le misure sono cumulabili tra loro. Nello specifico:

L’Assegno di inclusione e l’Assegno sociale sono compatibili, ma la somma totale percepita non può superare 845 euro mensili

Il Supporto per la formazione e il lavoro e l’Assegno di inclusione non possono essere richiesti contemporaneamente

Come presentare la domanda

Per accedere al Bonus 845 euro, i cittadini interessati possono presentare la domanda attraverso diversi canali:

Sito ufficiale dell’INPS, utilizzando SPID, CIE o CNS

CAF e patronati, che offrono assistenza nella compilazione e nell’invio della richiesta

Sportelli comunali, per informazioni e supporto sulle misure di sostegno disponibili.