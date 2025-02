Nel 2025, le famiglie italiane potranno contare su una serie di bonus e agevolazioni economiche per sostenere le spese legate ai figli, dall’educazione allo sport, fino agli aiuti per le mamme lavoratrici. Ecco una panoramica delle misure principali.

Bonus 500 Euro per Spese Extrascolastiche

Una delle novità più attese è il bonus da 500 euro, destinato alle famiglie con bambini tra i 6 e i 14 anni. Questo incentivo fa parte del Fondo Dote Famiglia, introdotto con la Legge di Bilancio, e ha l’obiettivo di coprire le spese per attività extrascolastiche, tra cui:

Corsi di lingua

Lezioni di musica

Attività sportive

Attività culturali

Requisiti per accedere al bonus

Possono accedere al bonus le famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro. Inizialmente, la soglia era stata fissata a 35.000 euro, ma è stata ridotta per concentrare le risorse sulle fasce più bisognose.

Modalità di utilizzo e rimborso

Il bonus non viene erogato in anticipo, ma le famiglie devono anticipare le spese e poi richiedere il rimborso presentando fatture o ricevute di pagamento che attestino l’effettiva iscrizione e partecipazione dei figli alle attività.

Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni fiscali e aiuti economici.

Scadenze e modalità di richiesta

Le modalità precise per la richiesta del bonus saranno definite attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, atteso entro marzo 2025, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e il Ministero del Lavoro. Le famiglie interessate dovranno monitorare le comunicazioni ufficiali sui siti delle istituzioni competenti per conoscere i dettagli operativi della procedura.

Nel frattempo, è consigliabile iniziare a raccogliere la documentazione necessaria, come l’attestazione ISEE e i documenti che comprovano l’iscrizione dei figli ad attività extrascolastiche.

Altri Bonus per le Famiglie nel 2025

Carta Nuovi Nati

Prevista per il 2025, questa misura è destinata alle famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro. L’importo è di 1.000 euro una tantum e verrà erogato attraverso una carta prepagata per l’acquisto di beni destinati ai neonati.

Bonus Mamme Lavoratrici

Il bonus è stato esteso anche alle lavoratrici autonome non in regime forfettario e prevede uno sgravio contributivo per le madri con:

Due figli, fino al compimento dei dieci anni del più piccolo

Tre figli o più, fino ai diciotto anni del terzogenito

Per accedere al beneficio, l’ISEE della famiglia non deve superare i 40.000 euro.

Bonus Asilo Nido

Il bonus asilo nido è riconosciuto dall’INPS su richiesta del genitore o del tutore legale che deve sostenere la retta dell’asilo. È destinato ai nuclei familiari con bambini fino a tre anni e si applica sia agli asili pubblici che a quelli privati autorizzati.

L’importo massimo, pari a circa 3.000 euro all’anno, è suddiviso in dieci rate mensili da 272,73 euro. Per ottenere il massimo dell’agevolazione, è necessario avere un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Nel caso in cui i genitori non siano coniugati né conviventi, potrebbe essere richiesto l’ISEE minorenni per accedere al beneficio.

Assegno Unico Universale

L’Assegno Unico è una misura di supporto alla genitorialità che spetta a tutte le famiglie con figli a carico fino ai 21 anni, a determinate condizioni, e senza limiti di età per i figli con disabilità.

L’importo varia in base all’ISEE:

Le famiglie con un ISEE inferiore a 17.090,61 euro ricevono l’importo massimo di 199,4 euro al mese per ciascun figlio minore.

Assegno di Inclusione

L’Assegno di Inclusione è un aiuto economico rivolto alle famiglie con almeno un minorenne a carico e un ISEE inferiore a 10.140 euro.

Come Prepararsi per Richiedere i Bonus nel 2025

Per non perdere l’opportunità di accedere a queste agevolazioni, è consigliabile:

Monitorare i siti ufficiali del Governo e dell’INPS per aggiornamenti sui decreti attuativi

Preparare in anticipo i documenti richiesti, come ISEE aggiornato, ricevute di pagamento e certificati di iscrizione

Verificare i requisiti di ciascun bonus per assicurarsi di poter presentare la domanda

Con queste misure, il 2025 sarà un anno di importanti sostegni economici per le famiglie, con particolare attenzione a quelle con bambini e mamme lavoratrici.