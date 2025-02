In risposta all’aumento dei prezzi del gas e dell’energia, il governo italiano ha introdotto un bonus bollette fino a 113 euro annui, destinato a over 75, persone con disabilità e famiglie in difficoltà economica. Questa misura, promossa dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), mira a ridurre il peso delle bollette e prevenire la sospensione delle utenze.

Requisiti per accedere al bonus

Per beneficiare del bonus, è necessario rientrare in una delle seguenti categorie:

Over 75: persone di età superiore a 75 anni.

Persone con disabilità: individui con disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104/1992.

Famiglie in difficoltà economica: nuclei familiari con un ISEE che rientra nelle soglie previste per il bonus sociale energia.

Inoltre, coloro che compiranno 75 anni entro il 30 giugno 2025 potranno mantenere il Servizio a Tutele Graduali, evitando il passaggio obbligatorio al mercato libero dell’energia e proteggendosi da possibili aumenti tariffari.

Come richiedere il bonus

Per ottenere il bonus, è necessario presentare una domanda al proprio fornitore di energia elettrica o gas, fornendo la documentazione che attesti il possesso dei requisiti:

Over 75: copia di un documento di identità valido.

Persone con disabilità: certificazione ufficiale della condizione di disabilità.

Famiglie in difficoltà economica: attestazione ISEE aggiornata.

Una volta approvata la domanda, il bonus sarà applicato direttamente in bolletta, senza ulteriori procedure burocratiche. È importante presentare la richiesta entro il 30 giugno 2025 per usufruire dell’agevolazione.

Ulteriori informazioni

Per maggiori dettagli sul bonus e sulle modalità di richiesta, è possibile consultare il sito ufficiale dell’ARERA o contattare il proprio fornitore di energia. Questa iniziativa rappresenta un sostegno concreto per le categorie più vulnerabili, aiutandole a gestire meglio le spese energetiche in un periodo di crescenti difficoltà economiche.