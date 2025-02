Buone notizie per i neo-maggiorenni: nel 2025, il governo italiano ha introdotto un bonus fino a 1000 euro per sostenere l’accesso alla cultura. Questa iniziativa è pensata per aiutare i giovani nell’acquisto di libri, biglietti del cinema, abbonamenti a quotidiani e altri prodotti culturali, incentivando così la lettura e la formazione.

Chi può richiedere il bonus 18enni 2025?

Il bonus è destinato ai giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2024 e soddisfano uno dei seguenti requisiti:

Carta della Cultura: riservata ai giovani con un ISEE familiare inferiore a 35.000 euro.

Carta del Merito: destinata a chi ha conseguito la maturità con voto 100 o 100 e lode nell’anno scolastico 2023/2024.

I ragazzi che rientrano in entrambe le categorie possono ricevere fino a 1000 euro in totale.

Come richiedere il bonus giovani 2025?

Per ottenere la Carta della Cultura o la Carta del Merito, è necessario presentare domanda online sul sito del Ministero della Cultura. Le richieste possono essere inviate dal 31 gennaio al 30 giugno 2025.

I fondi assegnati dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2025, presso i negozi convenzionati elencati sul sito ufficiale.

Perché questo bonus è importante per i giovani?

L’iniziativa mira a incentivare la formazione e l’accesso alla cultura, elementi chiave per la crescita personale e professionale dei giovani. Inoltre, rappresenta un’opportunità per ridurre le disuguaglianze economiche, garantendo a tutti maggiori possibilità di apprendimento e sviluppo.

Se hai compiuto 18 anni nel 2024 e rientri nei requisiti, non perdere questa occasione! Controlla il tuo ISEE, verifica il tuo voto di maturità e fai domanda per ottenere il tuo bonus.