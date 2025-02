Le spese scolastiche rappresentano un onere significativo per molte famiglie, ma anche nel 2025 sarà possibile beneficiare del Bonus Spese Scolastiche, un’agevolazione fiscale che consente di detrarre una parte delle spese sostenute per l’istruzione dei figli.

Di seguito tutte le informazioni su chi può richiederlo, come funziona e quali spese sono ammesse.

Chi può usufruire del bonus

Il Bonus Spese Scolastiche 2025 è accessibile a tutte le famiglie con figli iscritti a scuola, indipendentemente dal reddito. Non è necessario presentare l’ISEE né compilare moduli aggiuntivi.

Come ottenere la detrazione

Per beneficiare della detrazione, è sufficiente inserire le spese scolastiche sostenute nella sezione “Oneri e Spese” del modello 730, utilizzando il codice 12.

È importante conservare tutte le ricevute e le fatture dei pagamenti effettuati, poiché potrebbero essere richieste in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Importo e spese detraibili

Il bonus consente di ottenere una detrazione fiscale sulla dichiarazione dei redditi, con un importo massimo di 1.000 euro per figlio. Inoltre, il limite detraibile per singola spesa è stato aumentato da 152 euro a 190 euro.

Spese ammesse

Mensa scolastica

Gite e attività didattiche

Tasse di iscrizione e frequenza

Esami

Spese escluse

Libri di testo

Penne, quaderni e zaini

Materiale scolastico in generale

Come prepararsi per ottenere il bonus

Per usufruire dell’agevolazione senza problemi, è consigliabile:

Conservare tutte le ricevute e fatture relative alle spese ammesse

Verificare con la scuola quali costi possono essere detraibili

Compilare correttamente il modello 730 nella sezione dedicata