La Polizia di Stato ha effettuato un’intensa attività di controllo nel quartiere Vomero, con operazioni mirate in via Bernini, via Scarlatti, via Fiore, via Kerbaker, via Cimarosa, viale Raffaello e nelle piazze Vanvitelli e Fanzago.

I risultati dell’operazione

Durante il servizio, gli agenti hanno:

Identificato 259 persone, di cui 42 con precedenti di polizia

Controllato 15 persone sottoposte a misure di prevenzione

Denunciato una persona per furto aggravato

Sanzionato amministrativamente un individuo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale

Controllato 85 veicoli, contestando 43 violazioni al Codice della Strada

Sequestri e chiusure nelle attività commerciali

Le verifiche hanno interessato anche il settore commerciale. Sono state ispezionate 32 attività, di cui 2 sospese per irregolarità. Gli agenti hanno inoltre sequestrato circa 500 kg di generi alimentari in cattivo stato di conservazione, elevando sanzioni per un totale di circa 10mila euro.

Sicurezza e prevenzione nel quartiere

L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio, volto a contrastare reati e illeciti amministrativi, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini. Le attività di monitoraggio proseguiranno nei prossimi giorni.