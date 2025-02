Un tragico episodio ha sconvolto Acerra, in provincia di Napoli: una bambina di 9 mesi, Giulia, è morta dopo essere stata attaccata dal cane di famiglia, un pitbull di nome Tyson. Il dramma si è consumato nell’abitazione della piccola, situata nel quartiere Ice Snei.

Le indagini e l’esame tossicologico

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il padre della bambina è risultato positivo all’hashish, ma negativo a cocaina e oppiacei. L’uomo ha dichiarato alla Polizia di Stato di trovarsi a letto accanto alla figlia al momento dell’attacco.

I video delle telecamere di sorveglianza

Gli investigatori della Polizia di Acerra, coordinati dalla Procura di Nola, hanno acquisito i filmati di videosorveglianza della zona. L’obiettivo è quello di verificare gli spostamenti del padre nei minuti cruciali in cui la bambina ha perso la vita.

L’animale e la situazione in casa

Tyson, il pitbull responsabile dell’aggressione, era privo di microchip. In casa era presente anche un secondo cane. Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica della tragedia per capire come e perché l’attacco sia avvenuto.

Un’intera comunità sotto shock

La morte della piccola Giulia ha lasciato sgomenti i residenti di Acerra. Il caso solleva interrogativi sulla gestione degli animali domestici, in particolare di razze considerate potenzialmente pericolose, e sulle responsabilità dei proprietari.