Attimi di angoscia questa mattina per una famiglia di Vallo della Lucania quando la loro bambina di circa 2 anni è scomparsa improvvisamente dalla loro abitazione. L’episodio, che ha destato molta preoccupazione, si è risolto in brevissimo tempo grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

La scomparsa della bambina e il ritrovamento

Alle ore 12:40, un cittadino che transitava in via Andrea De Hippolitis, nei pressi del supermercato 365, ha notato la bambina scalza camminare da sola in strada e piangere. Preoccupato, l’uomo ha fermato la sua auto, preso la bambina in braccio e ha immediatamente chiamato i carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni, la bambina aveva approfittato della porta d’ingresso lasciata aperta e si era allontanata, percorrendo circa 50 metri prima di essere notata dal cittadino. La tempestività nell’intervento ha evitato che la situazione potesse evolversi in qualcosa di più grave.

L’intervento dei carabinieri e il ritorno a casa

I carabinieri, giunti prontamente sul posto, hanno preso in custodia la minore e, in soli due minuti, sono riusciti a rintracciare la madre, che ha prontamente riconosciuto la figlia. La bambina è stata affidata alla madre, ponendo così fine a un episodio che aveva fatto tremare la serenità della famiglia.

L’importanza della vigilanza e del coordinamento

Questo episodio mette in evidenza quanto sia fondamentale la vigilanza negli ambienti domestici e quanto possa essere decisivo un intervento rapido da parte della comunità. La collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine è cruciale per garantire la sicurezza dei minori e prevenire situazioni potenzialmente pericolose.