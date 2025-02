Un episodio che ha scosso la comunità di Lavorate, frazione di Sarno (Salerno): una bambina di 11 anni, affamata, è uscita di casa da sola a mezzanotte, vagando per le strade alla ricerca di cibo. Fortunatamente, un gruppo di ragazzi l’ha notata e, preoccupato per le sue condizioni, ha immediatamente allertato i carabinieri.

L’intervento tempestivo dei militari ha portato all’affidamento della minore a una casa famiglia, mentre la madre, una donna di 32 anni di origine ucraina, è stata denunciata per abbandono di minore.

Indagini sulla madre e condizioni della famiglia

I carabinieri, dopo aver rintracciato la donna solo dopo diverse ore, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione, riscontrando una situazione di degrado. Il padre della bambina è attualmente in carcere, mentre la madre era già nota alle forze dell’ordine per precedenti penali.

Nei giorni precedenti, la donna era arrestata nel napoletano per il possesso di crack e un bilancino di precisione, elementi che hanno aggravato la sua posizione. Dopo un giudizio direttissimo, ha patteggiato una condanna a sei mesi.

La difesa della madre: “Mi sono sempre occupata di mia figlia”

Durante l’udienza presso il Tribunale dei Minori di Salerno, la 32enne ha presentato una memoria difensiva, sostenendo di essersi sempre occupata dell’educazione e del sostentamento della figlia, nonostante la difficile situazione familiare. Ha spiegato che:

Svolgeva lavori occasionali per provvedere alla figlia.

Riceveva aiuti economici dallo Stato.

La bambina aveva avuto problemi di discontinuità scolastica, ma che erano superati.

La notte dell’episodio era in contatto con la figlia e aveva incaricato un’amica di vigilare su di lei.

La decisione finale spetta al Tribunale dei Minori

Il Tribunale dei Minori di Salerno dovrà ora valutare se confermare l’allontanamento della bambina o stabilire delle condizioni per un possibile ripristino dei rapporti con la madre. Nel frattempo, la donna resta indagata a piede libero dalla Procura di Nocera Inferiore per abbandono di minore.