Momenti di tensione nella località Borgo Centore a Cellole, dove un’autocisterna che trasportava GPL è rimasta incastrata sotto un ponte ferroviario, riportando danni alla cisterna e causando una perdita di gas. L’incidente ha reso necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco per evitare rischi di esplosione o incendio.

Intervento dei vigili del fuoco e messa in sicurezza

Due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, provenienti dai distaccamenti di Teano e Mondragone, sono intervenute tempestivamente per mettere in sicurezza il mezzo e la zona circostante. Le operazioni si sono concentrate sullo svuotamento della cisterna e sulla bonifica dell’area, per prevenire qualsiasi pericolo per i residenti e la circolazione.

Traffico ferroviario bloccato e successivo ripristino

A causa della criticità della situazione, il traffico ferroviario è immediatamente sospeso per consentire le operazioni di soccorso in totale sicurezza. Dopo la rimozione del mezzo e la verifica delle condizioni del ponte, la circolazione è stata ripristinata.

Indagini in corso sulle cause dell’incidente

Al momento, le autorità stanno indagando per accertare le cause dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio, potrebbero esserci errori di valutazione da parte del conducente o segnaletiche poco visibili.