Un altro autobus dell’azienda AIR Campania è andato in fiamme nel pomeriggio di oggi sulla tratta Pollena. L’episodio, il terzo in pochi giorni, solleva nuove preoccupazioni sulla sicurezza e la manutenzione della flotta aziendale.

Secondo quanto riportato da Marco Sansone dell’Esecutivo Confederale Regionale USB Campania, l’incendio non ha causato feriti tra i passeggeri, ma l’autista del mezzo è stato trasportato in ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumi nel tentativo di spegnere le fiamme.

Criticità sulla manutenzione e rischio sciopero

L’Unione Sindacale di Base (USB) denuncia da tempo le condizioni precarie della manutenzione dei mezzi AIR Campania. Sansone sottolinea come il sindacato sia in attesa di una convocazione dalla Prefettura, che cercherà di mediare per evitare possibili azioni di sciopero.

“La categoria è sempre più preoccupata”, conclude Sansone, ribadendo la necessità di interventi immediati per garantire la sicurezza di lavoratori e passeggeri.