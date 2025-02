Nel pomeriggio di ieri, un incidente stradale si è verificato in contrada Tre Torri, a Grottaminarda, coinvolgendo un’autovettura che ha impattato contro un camion in sosta.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, che ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo incidentato. Il conducente dell’auto, rimasto ferito nell’impatto, è soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Indagini sulle cause dell’incidente

I Carabinieri della Stazione locale hanno effettuato i rilievi del sinistro, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale, evidenziando la necessità di prudenza e rispetto delle norme di circolazione, soprattutto nelle ore serali.