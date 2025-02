Un grave incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, alle ore 18, lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno, in direzione Salerno, nel territorio del comune di Solofra. Una vettura si è ribaltata, causando il ferimento grave del conducente, immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale Moscati di Avellino. Le condizioni dell’uomo sono attualmente monitorate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante per evitare ulteriori pericoli per la circolazione. Sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente, e i tecnici dell’Anas per la gestione della viabilità. Il traffico ha subito rallentamenti e disagi a causa dell’incidente.