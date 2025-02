L’area parcheggio di via Criscuolo, situata a Pagani, sta diventando un punto di riferimento per furti e atti vandalici, come denunciano i cittadini e il consigliere comunale Vincenzo Violante. Negli ultimi giorni, diversi furti e tentativi di furto sono stati registrati all’interno delle auto parcheggiate, con danni significativi agli automobilisti. Le foto diffuse dal consigliere mostrano chiaramente le tracce dei raid, che si sono concentrati sul sottrarre oggetti di poco valore dai veicoli, ma che hanno causato danni rilevanti alle auto.

Una zona strategica, ma abbandonata

L’area parcheggio, pur trovandosi in una posizione strategica per la città, è stata a lungo trascurata. Non solo è diventata un deposito incontrollato di rifiuti, ma si è anche trasformata in un bersaglio per i malintenzionati, che approfittano della sua mancanza di sorveglianza. L’assenza di un sistema di videosorveglianza, infatti, contribuisce a evidenziare lo stato di abbandono in cui versa la zona, nonostante rappresenti un’importante area di sosta per i cittadini.

La richiesta di maggiore sicurezza e manutenzione

Il consigliere Vincenzo Violante ha chiesto alle forze dell’ordine di intensificare i controlli nell’area e ha proposto l’installazione di telecamere di sorveglianza per garantire maggiore sicurezza. Inoltre, ha sollevato la necessità di chiudere il cancello del parcheggio per limitare l’accesso non autorizzato. La manutenzione dell’area risulta essere carente, e i continui furti hanno messo in luce l’urgenza di intervenire per restituire sicurezza ai residenti e a coloro che usufruiscono del parcheggio.

Un problema irrisolto

Nonostante le segnalazioni e le richieste di intervento, il problema dei furti e dei danni alle auto sembra non trovare soluzione. La situazione resta critica e le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale sono chiamate ad agire rapidamente per fermare questo fenomeno e ripristinare l’ordine in un’area così rilevante per la città.