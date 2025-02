Grave incidente nel pomeriggio di ieri a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. Una nonna e la sua nipotina sono state investite da un’automobile mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali in via Garibaldi. Alla guida del veicolo c’era un giovane, che si è subito fermato per prestare soccorso.

Incidente a Castel San Giorgio: Cosa è Successo

Secondo le prime ricostruzioni, la donna e la bambina stavano passeggiando quando sono state travolte dal veicolo. Sul posto sono subito intervenuti:

La polizia municipale di Castel San Giorgio, che ha effettuato i rilievi del caso e sottoposto il conducente ai test per alcol e droghe, risultati negativi.

I soccorritori del 118, che hanno trasportato d’urgenza le due ferite in ospedale.

Le Condizioni di Nonna e Nipote

Dopo l’impatto, le due sono state portate prima all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, poi trasferite a Napoli per ulteriori accertamenti.

La bambina ha riportato solo lievi ferite e non è in pericolo.

La nonna, invece, è in condizioni più serie: ha riportato la frattura di uno zigomo ed è stata ricoverata in codice rosso, in attesa di approfondimenti maxillo-facciali.

Indagini in Corso sulla Dinamica dell’Incidente

Nonostante il giovane conducente sia risultato negativo ai test su alcool e droghe, resta da chiarire la dinamica esatta dell’incidente. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Sicurezza Stradale: Un Problema Sempre Più Diffuso

L’incidente di Castel San Giorgio riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale. Troppi pedoni vengono investiti anche sulle strisce pedonali, spesso per distrazione dei guidatori o scarsa visibilità. Per prevenire questi episodi, sarebbe fondamentale:

Migliorare l’illuminazione e la segnaletica stradale nelle aree più trafficate.

Aumentare i controlli della polizia municipale, soprattutto nei pressi di scuole e zone pedonali.

Sensibilizzare gli automobilisti sul rispetto dei pedoni e dei limiti di velocità.