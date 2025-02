I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in un incidente stradale alla periferia della città, in via Valle Santa Caterina, località Picarelli. Un’autovettura è finita fuori strada, precipitando in una scarpata.

A bordo del veicolo c’era una donna di 37 anni, residente nel comune di Avellino, che è rimasta ferita nell’incidente. Dopo essere stata estratta dal veicolo, la donna è stata immediatamente trasportata all’ospedale Moscati di Avellino per ricevere le necessarie cure mediche.

Per garantire la sicurezza della zona e recuperare l’auto, è stato necessario l’intervento dell’autogrù dei Vigili del Fuoco proveniente dalla sede di via Zigarelli, che ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo incidentato e a rimuoverlo dalla scarpata.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.