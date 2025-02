Un incidente stradale si è verificato in via Don Bosco, dove un’auto con targa polacca ha perso il controllo, schiantandosi contro un palo e capovolgendosi in curva. Il veicolo, un’utilitaria, proveniva dalla zona di Capodichino, e secondo le prime ricostruzioni l’alta velocità potrebbe essere stata la causa dell’accaduto. L’impatto ha provocato gravi danni al mezzo, ma fortunatamente non risultano feriti gravi.

Sulla questione è intervenuto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato un fenomeno diffuso:

“Queste auto con targa polacca vengono spesso utilizzate per non pagare l’assicurazione, evitando così di risarcire eventuali danni. In questo caso, hanno rischiato di uccidere qualcuno per correre con un’auto irregolare.”

L’episodio riaccende il dibattito sulla circolazione di veicoli con targhe estere e sui potenziali rischi legati alla mancata copertura assicurativa. Le forze dell’ordine stanno ora effettuando i dovuti accertamenti per verificare la regolarità del mezzo e del conducente.