Nella notte ad Avellino, un incendio ha distrutto una Mercedes Classe A parcheggiata in via Cavour. Il rogo, divampato intorno alle 2:40, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere le fiamme prima che potessero causare ulteriori danni. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta.

Indagini sulle cause: ipotesi di un raid doloso

Le autorità non escludono alcuna pista sulle cause dell’incendio. Si fa strada l’ipotesi di un atto doloso, ma i carabinieri stanno analizzando ogni possibile scenario. Sul posto, gli investigatori hanno effettuato i primi rilievi per raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica dei fatti.

L’importanza della tempestività nell’intervento

Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio potesse propagarsi ad altre vetture o strutture vicine, riducendo il rischio di danni ulteriori. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che attendono aggiornamenti sulle indagini in corso.

Resta da chiarire se si sia trattato di un guasto improvviso o di un’azione intenzionale. I carabinieri proseguiranno gli accertamenti per fare luce sull’accaduto.