Con l’inizio del 2024, arrivano gli aumenti dell’Assegno Unico Universale per i figli, previsti dalla Manovra finanziaria. La rivalutazione dello 0,8% per l’inflazione e le nuove soglie Isee 2025 porteranno un incremento per alcune fasce di famiglie. Tuttavia, per ottenere l’importo corretto è necessario aggiornare l’Isee entro fine febbraio.

Aumenti dell’Assegno Unico: chi ne beneficia

Dal pagamento di febbraio, che parte oggi e termina mercoledì, riceveranno più soldi le seguenti categorie:

Famiglie con almeno 3 figli e Isee fino a 45.939,56 euro: aumento del 50% per i figli tra 1 e 3 anni.

Nuclei con bambini sotto 1 anno di età: incremento del 50% dell’importo.

Famiglie con almeno 4 figli: extra 150 euro al mese per figlio.

Maggiorazione transitoria: per chi ha un Isee fino a 25.000 euro e ha percepito l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) nel 2021.

A marzo verranno pagati anche gli arretrati di gennaio.

Isee 2025 e Assegno Unico: cosa cambia da marzo

Per continuare a ricevere l’importo pieno, è necessario aggiornare il proprio Isee 2025 entro il 29 febbraio. Senza Isee aggiornato, da marzo verrà erogato solo l’importo minimo dell’Assegno, pari a 57,5 euro al mese per figlio (escluse eventuali maggiorazioni).

Dove e come aggiornare l’Isee 2025

L’Isee può essere richiesto tramite:

Portale unico online dell’INPS

App mobile INPS

CAF o patronati (attenzione: segnalati ritardi fino a 10-15 giorni per l’elaborazione)

Se l’Isee viene presentato entro il 30 giugno 2025, gli importi verranno ricalcolati e saranno riconosciuti gli eventuali arretrati.