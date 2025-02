La circolare n. 33 dell’INPS, pubblicata il 4 febbraio 2025, ha fornito tutti i dettagli relativi all’Assegno Unico Universale (AUU) per il nuovo anno. Tra i temi trattati, il rinnovo automatico della domanda, l’aggiornamento dell’ISEE e gli aumenti degli importi per il 2025. Ecco una panoramica delle principali novità.

Quando fare la domanda?

Chi ha già richiesto l’Assegno Unico per il 2025 non dovrà presentare una nuova domanda, poiché il rinnovo sarà automatico. Tuttavia, in caso di variazioni nel nucleo familiare, come la nascita di un figlio o il raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli, sarà necessario segnalarle all’INPS.

Se non sono presenti cambiamenti, la domanda sarà automaticamente rinnovata, a meno che non sia stata inviata una comunicazione di decadenza, revoca o rifiuto.

L’ISEE per il 2025

Per beneficiare dell’Assegno Unico nel 2025, è necessario presentare un nuovo ISEE. Se non viene fornito un ISEE aggiornato, dal marzo 2025 l’importo dell’Assegno sarà erogato nella misura unica.

Chi presenterà l’ISEE entro il 30 giugno 2025 vedrà gli importi ricalcolati e riceverà gli eventuali arretrati. La domanda per ottenere l’ISEE può essere fatta tramite il Portale Unico ISEE, l’APP INPS Mobile o attraverso un Patronato.

Aumenti e Novità sugli Importi dell’Assegno Unico 2025

A partire dal 1º gennaio 2025, gli importi dell’Assegno Unico Universale sono stati adeguati al costo della vita, con alcune importanti novità per le famiglie:

Genitori con figli sotto 1 anno: l’importo dell’Assegno sarà aumentato del 50% fino al primo anno di vita del bambino.

Famiglie con almeno 3 figli e un ISEE fino a 45.939,56 euro: per i figli tra 1 e 3 anni, è previsto un aumento del 50% dell’Assegno Unico.

Famiglie con almeno 4 figli: l’Assegno prevede un aumento fisso di 150 euro al mese.

Maggiorazione transitoria (gennaio-febbraio 2025): per i nuclei con un ISEE fino a 25.000 euro e che hanno ricevuto l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) nel 2021, sarà applicata una maggiorazione temporanea.