L’INPS ha recentemente comunicato che i pagamenti relativi all’Assegno Unico per Figli per la mensilità di febbraio 2025 saranno accreditati tra il 17 e il 21 febbraio. Tuttavia, a causa dell’introduzione del nuovo sistema Re.Tes. (Reingegnerizzazione delle procedure di Tesoreria), i beneficiari non potranno visualizzare in anticipo le date di accredito nel loro Fascicolo Previdenziale.

Come Monitorare gli Accrediti

Gli utenti beneficiari sono invitati a monitorare i propri conti correnti tramite home banking o agli sportelli ATM per verificare l’accredito dell’assegno e gli eventuali nuovi importi.

Gli Incrementi per il 2025

Un aspetto importante riguarda i primi aumenti che verranno erogati in seguito alla rivalutazione annuale dell’assegno per il 2025, pensata per adeguare l’importo all’inflazione e al costo della vita. L’incremento previsto per l’anno in corso è dello 0,8%.

Calcolo dell’Importo dell’Assegno Unico

L’importo effettivo che ogni nucleo familiare riceverà dipenderà dalla sua situazione economica, calcolata attraverso l’ISEE aggiornato. Pertanto, la somma che verrà erogata può variare in base alla condizione economica e familiare di ciascun beneficiario.

Modernizzazione delle Procedure

L’INPS, con l’aiuto di Banca d’Italia e altri enti, sta lavorando per modernizzare le procedure amministrative. Tuttavia, questo processo potrebbe comportare un lieve rallentamento nei tempi di pagamento, ma promette una maggiore efficienza nel lungo periodo.