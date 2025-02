Il governo italiano è al lavoro su un nuovo decreto bollette per ridurre l’impatto del caro energia su famiglie e imprese. Tra le misure in fase di definizione, spicca il potenziamento del bonus sociale per l’energia elettrica e il gas, un’agevolazione destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica.

Cosa Cambia con il Nuovo Decreto Bollette?

L’obiettivo del governo è ampliare la platea dei beneficiari del bonus sociale, aumentando la soglia dell’ISEE per accedere allo sconto in bolletta. Secondo le ultime indiscrezioni, la soglia potrebbe passare:

da 9.530 euro a 15.000 euro per i nuclei familiari ordinari;

da 20.000 euro a 30.000 euro per le famiglie numerose (con almeno quattro figli a carico).

Questa misura permetterebbe di includere un numero maggiore di famiglie particolarmente colpite dai rincari di luce e gas.

Un’Iniziativa Già Sperimentata in Passato

Non si tratta di una novità assoluta: già nel 2022, per fronteggiare l’aumento dei prezzi energetici dovuto alla crisi internazionale, il governo aveva aumentato la soglia ISEE del bonus sociale fino a 12.000 euro (rispetto agli 8.265 euro precedenti). Nel 2023, la soglia era stata nuovamente innalzata a 15.000 euro, mentre per le famiglie numerose il limite era stato portato a 30.000 euro.

Grazie a queste misure, nel 2023 furono erogati:

4,6 milioni di bonus elettrici

3 milioni di bonus gas

Chi Potrebbe Beneficiare del Nuovo Bonus?

Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio ISEE dell’INPS, 5,8 milioni di nuclei familiari hanno un ISEE fino a 15.000 euro e potrebbero quindi rientrare tra i beneficiari del nuovo bonus, se risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.

Tuttavia, ottenere l’agevolazione non è automatico. Il Sistema Informativo Integrato (SII), che gestisce i flussi informativi sulle utenze, effettuerà verifiche sui seguenti requisiti:

Titolare della fornitura: almeno un componente del nucleo familiare deve essere intestatario di una fornitura attiva o usufruire di gas centralizzato.

Tipologia della fornitura: il bonus è destinato esclusivamente agli usi domestici e, per il gas, è necessario avere un misuratore fino alla classe G6.

Quando Arriverà il Nuovo Bonus?

Il decreto bollette dovrebbe essere discusso martedì in Consiglio dei Ministri, insieme al disegno di legge delega sul nucleare proposto dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Una volta approvato, il governo dovrà definire le modalità di erogazione del bonus, stabilendo se saranno previsti importi differenziati in base alla fascia ISEE.