Ottenere la patente può essere un costo significativo per molti giovani, ma in Estremadura, una regione della Spagna, le autorità locali hanno deciso di incentivare i cittadini con un bonus fino a 1.300 euro per conseguire la licenza di guida.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità interessante, anche per gli italiani residenti in questa regione, che potranno beneficiare di un sostegno economico per coprire le spese della patente.

Bonus patente: chi può richiederlo e come funziona

Il programma di aiuti è stato lanciato con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla mobilità e, di conseguenza, favorire l’inserimento lavorativo dei giovani. L’importo del bonus varia a seconda del tipo di patente:

600 euro per la patente B (auto)

1.100 euro per la patente C (camion)

1.300 euro per la patente C-E (autoarticolati)

Questa sovvenzione, denominata “Bono formación en el sector del transporte”, copre le spese relative all’esame teorico e pratico, agevolando chi non ha risorse economiche sufficienti per conseguire la patente.

Requisiti per ottenere il bonus patente in Estremadura

Per accedere al contributo è necessario soddisfare alcuni requisiti:

Residenza in Estremadura da almeno sei mesi

Essere iscritti a un centro di collocamento (SEXPE) oppure avere un’occupazione nella regione

Superare la visita medica obbligatoria richiesta per ottenere la patente

Un’opportunità anche per gli italiani all’estero

Dal momento che la patente rilasciata in Spagna è valida in tutta l’Unione Europea, chi sta valutando alternative per ridurre i costi potrebbe considerare questa possibilità, trasferendosi in Estremadura per almeno sei mesi e usufruendo del bonus per ottenere la patente a costi ridotti.