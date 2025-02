Buone notizie per i consumatori italiani: nel 2025 entrerà in vigore un nuovo bonus bollette da 113 euro destinato alle categorie più vulnerabili. L’iniziativa, promossa dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), punta a sostenere over 75, persone con disabilità e soggetti economicamente fragili, offrendo un risparmio concreto sulle spese energetiche.

Con una scadenza fissata al 30 giugno 2025, è importante conoscere i requisiti e la procedura per richiederlo.

Chi Può Beneficiare del Bonus Bollette?

Il bonus da 113 euro è destinato a:

Over 75: anziani con pensioni limitate e costi elevati di gestione domestica.

Persone con disabilità: chi affronta difficoltà fisiche o mentali che comportano spese aggiuntive.

Famiglie economicamente fragili: nuclei con redditi sotto una determinata soglia, inclusi i percettori di bonus sociale energia.

Si stima che 11,4 milioni di italiani potranno usufruire dello sconto, valido sia per i clienti nel regime di Maggior Tutela che per chi ha scelto il mercato libero.

Come Richiedere il Bonus?

Per ottenere lo sconto sulle bollette, i consumatori devono seguire questi passaggi:

Contattare il proprio fornitore di energia: ogni operatore pubblicherà sul proprio sito le istruzioni entro il 20 febbraio 2025.

Presentare la documentazione:

Over 75 → copia del documento d’identità.

Altri beneficiari → modulo di autocertificazione per attestare la condizione economica o fisica.

Chiamare il numero verde ARERA per assistenza (attivo dal lunedì al venerdì).

Il bonus verrà applicato direttamente in bolletta.

Quanto Si Risparmia?

Secondo le stime di Assoutenti, questa misura potrebbe garantire un risparmio complessivo di 1,3 miliardi di euro per le famiglie italiane. Un aiuto concreto in un periodo di forte aumento delle bollette.

Inoltre, i consumatori che compiranno 75 anni entro il 30 giugno 2025 potranno rimanere nel Servizio a Tutele Graduali, evitando il passaggio forzato al mercato libero e proteggendosi da eventuali rincari.