Una storia di eroismo e prontezza arriva da Torre Annunziata, dove una donna è stata salvata grazie all’intervento tempestivo di tre Carabinieri della Sezione Radiomobile.

Il malore improvviso

Era la mattina del 3 febbraio quando una donna, mentre entrava nel pet-store in cui lavora all’interno di un centro commerciale, ha improvvisamente perso conoscenza. Il suo cuore si è fermato e si è accasciata a terra.

L’intervento dei Carabinieri

Una pattuglia di Carabinieri stava transitando nelle vicinanze quando un passante, vedendo la scena, ha attirato la loro attenzione. Senza esitazione, i militari si sono precipitati nel negozio, allertando subito il 118 e iniziando a praticare il massaggio cardiaco.

I soccorsi hanno impiegato 15 lunghi minuti ad arrivare, ma i Carabinieri non si sono mai fermati, alternandosi nelle manovre salvavita. Uno di loro, recentemente formato in primo soccorso, ha applicato le tecniche apprese in un corso promosso dalla Legione Carabinieri “Campania”.

Il lieto fine: la rinascita della donna

All’arrivo dell’ambulanza, la donna ha mostrato timidi segni di attività cardiaca. Trasportata d’urgenza in ospedale, è stata ricoverata in terapia intensiva e posta in coma farmacologico per diversi giorni.

Oggi, a distanza di 11 giorni, è fuori pericolo. Ha voluto incontrare i suoi salvatori, abbracciandoli con commozione e chiedendo loro una foto ricordo, per non dimenticare mai quei volti che le hanno ridato la vita.