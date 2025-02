Un’intera comunità è in lutto per la scomparsa di Arianna, la ragazza di 14 anni che ha lasciato un segno profondo nel cuore di Gragnano.

Una lotta coraggiosa e l’affetto dei suoi compagni

Lo scorso luglio, Arianna si era sottoposta a un intervento chirurgico e i suoi compagni di classe, in segno di solidarietà, avevano atteso il suo ritorno per sostenere insieme l’esame di terza media. Un gesto di grande affetto e vicinanza, che dimostra quanto fosse amata.

Purtroppo, Arianna non ce l’ha fatta. Il dolore per la sua scomparsa ha unito l’intera comunità, che questa mattina si è stretta intorno alla famiglia durante i funerali. Una folla commossa ha voluto darle l’ultimo saluto, concludendo la cerimonia con il lancio di palloncini bianchi in suo onore.

Il ricordo del Sindaco di Gragnano

Anche il Sindaco di Gragnano, Nello D’Auria, ha voluto rendere omaggio ad Arianna con un post sui suoi profili social, esprimendo parole di affetto e ammirazione per la giovane:

«A volte, la vita ci regala incontri che ci cambiano profondamente. Arianna, a soli 14 anni, ha lasciato un segno indelebile nei nostri cuori. Era una ragazza piena di sogni, con una luce speciale negli occhi, vivace, con tanta forza e determinazione. Ricordo il giorno della licenza media, andai a trovarla e mi colpirono il suo sorriso, l’idea che aveva del suo futuro, la gioia dei suoi compagni, l’amore che circolava nell’aria. Anche nei momenti più difficili, Arianna ci ha insegnato a combattere con grazia e coraggio. La sua vivacità continuerà a ispirarci ogni giorno. Oggi, mi unisco al dolore dei suoi genitori, abbracciandoli con tutto il mio affetto».

Un messaggio che riflette il grande vuoto lasciato da Arianna e l’affetto che la città nutriva per lei.

Una comunità unita nel dolore

La scomparsa di Arianna ha toccato profondamente familiari, amici, insegnanti e cittadini, che oggi si stringono nel dolore ma anche nel ricordo di una ragazza speciale, che ha affrontato le difficoltà con forza e determinazione.