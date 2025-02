Un nuovo bonus da 500 euro è in arrivo per i docenti precari, ma la procedura di erogazione ha suscitato qualche malumore. Fino a ora, infatti, il bonus docenti era stato accreditato solo ai docenti di ruolo, ma grazie alla Legge di Bilancio 2025, ora anche i docenti a tempo determinato avranno diritto al beneficio. Tuttavia, con alcune novità.

Cosa cambia con la Legge di Bilancio 2025?

Per l’anno scolastico 2024/25, il bonus da 500 euro sarà finalmente esteso anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, ossia coloro che hanno un incarico fino al 31 agosto. Nonostante ciò, c’è una modifica importante rispetto al passato: l’importo del bonus non sarà più fisso a 500 euro, ma sarà determinato annualmente dal Ministero dell’Istruzione, in base al numero di docenti aventi diritto. L’importo massimo, tuttavia, rimarrà di 500 euro.

Quando sarà accreditato il bonus ai docenti precari?

Nonostante l’approvazione della Legge di Bilancio, i docenti precari non riceveranno subito il bonus. Infatti, per far sì che la misura diventi operativa, è necessario un decreto attuativo da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che stabilirà tempi e modalità di accredito. Al momento, non è previsto che il decreto sia emanato a breve, quindi è molto probabile che l’erogazione del bonus per l’anno scolastico 2024/25 non avvenga tempestivamente.

Quando potrà entrare in vigore la norma?

Considerando i tempi tecnici necessari per l’emanazione del decreto e la predisposizione delle risorse, è più realistico che il bonus per i precari sia erogato a partire dall’anno scolastico 2025/26. Quindi, per il momento, i docenti con contratto fino al 31 agosto 2024 non riceveranno il bonus e dovranno attendere ulteriori sviluppi legislativi.

I dubbi dei docenti

Molti insegnanti si stanno chiedendo se il bonus spetti loro. Un esempio è un docente con contratto dal 7 ottobre 2024 al 31 agosto 2025 che, pur avendo aspettative, ha scoperto che non ha diritto al bonus per l’anno scolastico 2024/25. La risposta, infatti, è che nessun docente con contratto a termine fino al 31 agosto 2024 ha ricevuto l’accredito, e che bisognerà attendere l’attuazione della nuova legge.