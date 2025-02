Una bolletta dell’acqua da quasi 20mila euro per il consumo del 2024 ha lasciato senza parole un’anziana residente a Modica. Un importo assurdo per una donna che vive da sola in un’abitazione di 100 metri quadrati.

La Denuncia della Donna

«Mi è preso un colpo quando ho visto l’importo. Non è possibile che una persona sola consumi così tanta acqua», ha dichiarato la signora, ancora sotto choc per l’accaduto.

L’episodio ha sollevato numerosi interrogativi sulla gestione del servizio idrico locale, con molti cittadini che denunciano bollette sproporzionate e rincari ingiustificati.

Un Problema Diffuso a Modica

La vicenda non è un caso isolato: diversi residenti di Modica hanno segnalato problemi simili, evidenziando anomalie nei conteggi e fatturazioni eccessive.

«Il caos gestionale del servizio idrico sta mettendo in difficoltà molte famiglie, costrette a rivolgersi alle autorità per ottenere spiegazioni», lamentano alcuni cittadini.

Le Richieste dei Residenti e l’Intervento del Comune

Di fronte a questa situazione, cresce la pressione su Iblea Acque, la società che gestisce il servizio, affinché chiarisca i motivi di tali addebiti e provveda a una revisione delle fatture errate.

Ora, i residenti attendono una risposta ufficiale da parte del Comune di Modica e della società Iblea Acque per comprendere come verranno affrontati questi errori e se verranno adottate misure per evitare che episodi simili si ripetano in futuro.