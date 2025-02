Un’operazione complessa ma perfettamente riuscita si è svolta all’ospedale Ruggi di Salerno, dove un ragazzo di 12 anni è soccorso per un anello di metallo incastrato al dito.

Dall’ospedale di Battipaglia al trasferimento d’urgenza a Salerno

Il giovane, inizialmente portato al pronto soccorso di Battipaglia, è successivamente trasferito a Salerno a causa del gonfiore che rendeva impossibile la rimozione dell’anello con i metodi tradizionali.

Vista la gravità della situazione, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato in sinergia con il personale sanitario della Chirurgia Pediatrica.

L’uso del flex per rimuovere l’anello

I soccorritori hanno utilizzato un flex per tagliare l’anello, riuscendo nell’operazione al secondo tentativo. Il tutto è eseguito con la massima precisione, per evitare danni al dito del giovane paziente.

Dimissioni senza complicazioni

Grazie alla perfetta collaborazione tra i Vigili del Fuoco e i medici, il ragazzo è dimesso in mattinata, senza alcuna complicazione.