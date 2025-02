La terra trema ancora ai Campi Flegrei. La zona vulcanica continua a manifestare la sua attività sismica, confermando il costante monitoraggio dell’INGV e delle autorità competenti. Questa mattina è stata registrata una nuova scossa di terremoto nella zona della solfatara, con ulteriori episodi sismici che si sono susseguiti nel corso della giornata e della notte.

Dettagli della Scossa del Mattino

I primi dati registrati indicano che:

Epicentro: La scossa è stata localizzata nell’area di via San Gennaro Agnano.

Profondità: La profondità del sisma è risultata pari a 1 km.

Magnitudo: Secondo il comunicato dell’INGV, la magnitudo della scossa è stata di 1.9.

Questi dati evidenziano l’attività sismica in una delle zone più sensibili dei Campi Flegrei, dove il monitoraggio costante è fondamentale per la sicurezza della popolazione e la comprensione del comportamento del sistema vulcanico.

Ulteriori Attività Sismiche

Non solo questa mattina, ma anche in altre fasce orarie recenti sono stati registrati ulteriori episodi sismici:

Scossa delle 10:47: Un ulteriore sisma è stato registrato con una profondità di 2.2 km.

Attività Notturna: Durante la notte sono state rilevate diverse scosse minori. La più significativa si è verificata alle 2:50, con una magnitudo di 1.7 e un epicentro situato nel cuore della solfatara.

Questi eventi indicano una fase di attività sismica distribuita su più momenti, sottolineando l’importanza di continuare a monitorare attentamente la zona.

Implicazioni e Monitoraggio

I Campi Flegrei sono una delle aree geologicamente più attive d’Italia e il continuo rilevamento di scosse, anche di bassa magnitudo, è parte integrante del lavoro di monitoraggio svolto dall’INGV. Sebbene le magnitudo registrate finora siano relativamente contenute, ogni movimento sismico viene analizzato per valutare eventuali rischi futuri e garantire la sicurezza dei residenti e delle infrastrutture circostanti.

Gli esperti ribadiscono che:

Monitoraggio Costante: Il sistema di rilevazione permette di intervenire tempestivamente in caso di variazioni significative dell’attività sismica.

Prevenzione: L’aggiornamento costante dei dati aiuta le autorità a predisporre misure preventive e informative per la popolazione.