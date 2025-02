Nella mattinata di oggi, 17 febbraio, due scosse di terremoto sono state avvertite chiaramente a Napoli e nell’area dei Campi Flegrei, come confermato dai rilevatori dell’Osservatorio Vesuviano.

La prima scossa, di magnitudo 3.2, si è verificata alle 08:12 a una profondità di 2.5 km.

La seconda scossa, di magnitudo 2.8, è stata registrata alle 08:14, con una profondità di 1.8 km.

L’attività sismica è ancora in corso, con uno sciame sismico iniziato diverse ore fa.

Controlli sugli edifici dopo le scosse

A seguito del terremoto, sono stati disposti sopralluoghi tecnici urgenti sugli edifici di edilizia residenziale nei Campi Flegrei.

L’Agenzia Campana Edilizia Residenziale (ACER) ha attivato una task force per verificare le condizioni delle strutture e offrire supporto ai residenti. I tecnici specializzati stanno eseguendo ispezioni interne ed esterne sugli immobili per garantire la sicurezza degli edifici.

L’obiettivo principale è prevenire rischi e adottare provvedimenti tempestivi se necessario.

Paura tra la popolazione: 500 persone hanno dormito in auto

L’ansia e il timore di nuove scosse hanno spinto molti cittadini, specialmente a Pozzuoli, a trascorrere la notte fuori casa. Circa 500 persone hanno dormito in auto o in aree di parcheggio attrezzate, dove sono stati distribuiti generi di prima necessità e coperte termiche.

Fortunatamente, non si segnalano danni a edifici o infrastrutture, ma il panico tra la popolazione resta alto.

Monitoraggio in corso: aggiornamenti in tempo reale

Le autorità locali e l’Osservatorio Vesuviano continuano a monitorare la situazione. Si raccomanda alla popolazione di seguire solo fonti ufficiali per ricevere aggiornamenti attendibili sulla sismicità nell’area dei Campi Flegrei.