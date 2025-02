Un terremoto è stato avvertito oggi pomeriggio nell’area dei Campi Flegrei, con un boato distintamente percepito in diverse zone. La scossa si è verificata alle 17:40 a una profondità di 2,7 km. La magnitudo, non ancora ufficializzata dall’INGV, sarebbe compresa tra 2 e 3 gradi della scala Richter.

Scossa avvertita in più quartieri

Il sisma è stato percepito chiaramente in numerosi quartieri flegrei, tra cui Via Vecchia Campana, Agnano e Arco Felice. Sui social sono stati numerosi i commenti di residenti che hanno segnalato il tremore e il forte rumore associato alla scossa.

Stop temporaneo della Cumana

Tra le segnalazioni emerse, alcuni utenti hanno riferito di un momentaneo stop della Cumana alla stazione di Bagnoli, in direzione Pozzuoli.

Le autorità stanno monitorando la situazione per verificare eventuali danni o ulteriori sviluppi nell’area, già soggetta a fenomeni di bradisismo.