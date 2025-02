Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata oggi, poco prima delle ore 14:00, nei pressi di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta.

I dettagli del sisma

Magnitudo: 2.1

Profondità: 8 km

Zona: Sessa Aurunca (CE)

Orario: poco prima delle 14:00

L’evento sismico è stato rilevato dai sismografi dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

Situazione e conseguenze

Al momento, non si segnalano danni a persone o strutture. Data la bassa intensità della scossa, è probabile che il sisma sia stato avvertito solo debolmente dalla popolazione locale.

Monitoraggio in corso

Le autorità e i centri di controllo continuano a monitorare la situazione per eventuali repliche o altri movimenti tellurici. Per aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare il sito ufficiale dell’INGV.