La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo di livello giallo per temporali e rischio idrogeologico. L’avviso sarà in vigore dalle ore 21:00 di martedì 25 febbraio fino alle ore 21:00 di mercoledì 26 febbraio. Secondo le previsioni del Centro Funzionale, la perturbazione interesserà l’intero territorio regionale, con precipitazioni di forte intensità e fenomeni temporaleschi localizzati.

Fenomeni Previsti e Rischi Associati

Le condizioni meteorologiche avverse potrebbero determinare criticità di diversa natura. In particolare, si segnalano possibili allagamenti nelle aree urbane e nei tratti stradali più esposti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua ed eventuali esondazioni. Inoltre, nelle zone collinari e montuose, il rischio di frane e caduta massi potrebbe aumentare in conseguenza delle piogge intense.

Misure di Sicurezza e Provvedimenti delle Autorità

Al fine di mitigare i rischi, la Protezione Civile regionale ha invitato i sindaci della Campania ad attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e ad adottare tutte le misure previste dai piani di emergenza. A Napoli, in via precauzionale, è stata disposta la chiusura dei parchi pubblici e del pontile nord di Bagnoli, oltre all’interdizione dell’accesso alle spiagge pubbliche per l’intera durata dell’allerta.

Previsioni Meteo per Napoli e la Campania – Mercoledì 26 febbraio

Le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto con temporali diffusi su tutta la regione. I venti soffieranno in modo moderato, con possibili raffiche più intense nelle fasi più critiche della perturbazione. Inoltre, il mare si presenterà mosso, con un possibile peggioramento nelle ore centrali della giornata.

Raccomandazioni alla Popolazione

In considerazione dell’allerta in corso, si raccomanda alla cittadinanza di adottare comportamenti prudenti. In particolare, è consigliabile evitare spostamenti non necessari e prestare massima attenzione alla guida, soprattutto nelle zone più esposte al rischio di allagamenti. Inoltre, è opportuno tenersi lontani da corsi d’acqua, sottopassi e aree soggette a rischio idrogeologico. Si suggerisce, infine, di mettere in sicurezza oggetti e strutture esterne che potrebbero essere danneggiate dal vento o dalla pioggia.