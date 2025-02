Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, le madri con tre o più figli possono beneficiare di un esonero totale dei contributi previdenziali, valido fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Questa misura, introdotta con la Legge di Bilancio 2024, è stata ampliata con la Legge di Bilancio 2025, che ha previsto anche un esonero parziale per le lavoratrici con due figli.

Esonero totale per chi ha tre o più figli

Possono accedere al beneficio:

Madri con tre o più figli

Lavoratrici con contratto a tempo indeterminato

Personale della scuola a tempo indeterminato

Sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico.

L’importo massimo dell’esonero è di 3.000 euro annui.

Esonero parziale per chi ha due figli

A partire dal 2025, le lavoratrici con due figli possono accedere a un esonero contributivo parziale, con le seguenti condizioni:

Il reddito annuo non deve superare i 40.000 euro

L’agevolazione è valida fino ai 10 anni del figlio più piccolo

Non è cumulabile con l’esonero totale per tre figli

Esonero applicabile anche per figli nati nel 2025-2026

Con il messaggio del 31 gennaio 2025, l’Inps ha chiarito che l’esonero contributivo totale si applica anche se il terzo figlio nasce o è adottato tra il 2025 e il 2026. In questo caso, il beneficio decorre dal mese di nascita o affido del bambino.