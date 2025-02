“La partnership tra Fondazione Carnevale e Lega Filo d’Oro rappresenta un motivo di orgoglio per la città di Palma Campania. Non c’è Carnevale senza inclusione e sostenere con decisione chi, da sempre, lavora per la ricerca e il sostegno riempie di contenuti ancor più emozionanti la nostra splendida kermesse” ha detto il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, mentre in città ferve l’attesa per l’apertura ufficiale degli eventi del Carnevale.

“Lo spettacolo delle Quadriglie prenderà il via sabato, con la sfida della Canzone d’Occasione, – spiega Nello Nunziata, consigliere comunale delegato al Carnevale -. Sarà un momento di altissimo profilo artistico durante il quale le Quadriglie presenteranno bravi inediti, nel rispetto di una tradizione che risale al 1800, ripresa e conservata nei decenni scorsi”.