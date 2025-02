Air Campania, azienda di trasporto pubblico locale controllata dalla Regione Campania, ha interrotto il rapporto di lavoro con un proprio dipendente operante nel bacino di Caserta, dopo aver accertato una grave irregolarità.

L’accusa: utilizzo improprio dei permessi per assistenza

Le verifiche interne hanno rivelato che il dipendente, mentre usufruiva dei permessi previsti dall’articolo 42 del Decreto Legislativo 151/2001 – concessi per assistere un familiare con grave disabilità – svolgeva contemporaneamente un’attività lavorativa per un’azienda concorrente.

Le indagini e la decisione disciplinare

L’irregolarità è emersa nell’ambito delle attività di controllo interno condotte da Air Campania, che si è avvalsa del supporto di un’agenzia investigativa per raccogliere prove concrete. Al termine della procedura disciplinare, il consiglio di disciplina ha deliberato per il licenziamento, provvedimento poi attuato dall’azienda nel rispetto della normativa e degli obblighi contrattuali.

Air Campania: “Massima trasparenza e rispetto dell’etica professionale”

In una nota ufficiale, la governance di Air Campania ha ribadito il proprio impegno per l’integrità, la trasparenza e la responsabilità, sottolineando la volontà di garantire il rispetto delle regole e della correttezza nei rapporti di lavoro.

Chi è Air Campania?

Air Campania è un’azienda pubblica concessionaria del trasporto pubblico locale. Nata inizialmente per operare in provincia di Avellino, ha successivamente esteso il proprio raggio d’azione a livello regionale, diventando una delle principali realtà del settore in Campania. L’azienda fa parte del Consorzio UnicoCampania, che gestisce il sistema tariffario integrato per il trasporto pubblico nella regione.