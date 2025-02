Un vigile urbano di Catania è colto da un infarto mentre stava effettuando controlli sulla sosta selvaggia in via Gabriele D’Annunzio. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, mentre l’agente stava discutendo con alcuni automobilisti che contestavano le multe ricevute. Il vigile è soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove lo hanno sottoposto a un intervento di angioplastica. La notizia è diffusa dal sindaco di Catania, Enrico Trantino, che ha commentato duramente l’accaduto, sottolineando come l’episodio sia avvenuto nell’ambito di una più ampia azione di contrasto alla sosta irregolare in città.

Le parole del sindaco Trantino

Il primo cittadino ha spiegato che il vigile, insieme ad altri colleghi, era impegnato in un’operazione per ripristinare la viabilità in una zona spesso congestionata dalla sosta irregolare. Durante il servizio, alcuni cittadini hanno contestato i verbali, anche se – precisa il sindaco – non ci sono stati atti di aggressione fisica o minacce dirette. Tuttavia, il confronto con i trasgressori ha portato il vigile a un malore improvviso.

Trantino ha poi rivolto un appello ai cittadini: “Prendetevela con me, ma nessuno si permetta di agire, anche solo lamentandosi, con chi ha il solo torto di far rispettare le regole”. Ha inoltre sottolineato l’ipocrisia di chi, viaggiando in altre città, si meraviglia dell’ordine e del rispetto delle regole, ma poi pretende anarchia quando è a Catania.

Situazione attuale e messaggio alla città

Il vigile, dopo l’intervento, sta combattendo la sua battaglia per riprendersi. Il sindaco ha espresso il proprio sostegno a lui e ai colleghi, ringraziandoli per il loro lavoro e ribadendo che l’amministrazione comunale non arretrerà di fronte a chi si oppone al rispetto delle regole.