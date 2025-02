Una triste notizia ha colpito il presidio medico dell’Ospedale Cardarelli di Napoli: si è spenta Marianna Di Dato, 50 anni, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (TSLB). La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra colleghi, amici e familiari, che la ricordano come una professionista esemplare e una persona dal cuore grande.

Il cordoglio dell’Ordine e dei colleghi

La comunità sanitaria è sconvolta dalla perdita di Marianna. Franco Ascolese, presidente dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP), ha espresso il dolore di tutto l’ambiente ospedaliero:

«A nome mio, del Consiglio direttivo, delle Commissioni d’Albo e degli organi dell’Ordine, esprimiamo incredulità e profondo cordoglio per la grave perdita. La nostra vicinanza e il nostro affetto vanno a chi ha conosciuto e amato la stimata collega».

Anche Gennaro Gemito, presidente della Commissione d’Albo TSLB, e Clemente Santonastaso, consigliere del direttivo dell’Ordine, hanno voluto ricordarla con parole cariche di stima e affetto:

«Marianna Di Dato era una giovane, stimata e apprezzata collega. Non solo un’eccellente professionista, ma una persona speciale, capace di lasciare un segno nella vita di chiunque la incontrasse. La sua passione per il lavoro e la sua dedizione nel supportare i giovani studenti universitari TSLB sono state un’ispirazione per tutti noi».

Il ricordo sui social

Tantissimi i messaggi di affetto sui social, dove amici e parenti hanno condiviso il loro dolore. Tra le tante parole commoventi, spicca un messaggio dedicato a Marianna:

«Amore mio bellissimo, ci hai spiazzati tutti. Hai lottato con tutte le forze, sei stata una grande guerriera. Credevamo di aver vinto, ma non è andata così. Una parte del mio cuore è andata via con te. Sei un esempio di forza e tenacia, sono orgogliosa di te. Ora accompagna le tue bimbe da lassù, e sappi che noi ci saremo sempre per loro».