Profondo cordoglio in Irpinia per la prematura scomparsa di Rita Sciscio, architetto e figura di spicco della politica locale. Già assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici al Comune di Avellino, oltre che coordinatrice provinciale del Movimento Cinque Stelle, si è sempre distinta per il suo impegno a favore della comunità.

A 56 anni, lascia un vuoto non solo nella sua famiglia, ma anche tra le tante persone che l’hanno conosciuta e stimata. Il suo impegno nel sociale è stato costante, rappresentando un punto di riferimento per associazioni che lavorano a supporto di chi vive situazioni di disagio. Il suo approccio all’urbanistica e all’architettura era ispirato da una visione innovativa, orientata alla tutela del patrimonio ambientale, storico e artistico.

Il mondo politico e civile si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore. Numerosi i messaggi di vicinanza rivolti al marito Gianni Colucci, responsabile della redazione di Avellino de Il Mattino , ai figli Paolo, Dario e Riccardo, alla madre Anna Pescatore e ai fratelli Nicola, Giovanni e Vittoria. I funerali si terranno domani, sabato 15 febbraio, alle ore 11 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Avellino.