In attesa dei contributi per le sedute psicologiche del 2025, arriva una nuova tranche di fondi per il bonus psicologo 2024. Circa 3.000 persone riceveranno finalmente i 1.500 euro previsti per il 2024, dopo che non avevano potuto beneficiare del contributo lo scorso anno.

I fondi per il bonus psicologo 2024: arrivo dei 5 milioni mancanti

Come riportato da tg24.sky, la data da segnare per chi attende il contributo è l’11 febbraio 2025, quando, dopo l’ok della Corte dei conti, dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che sblocca i 5 milioni di euro mancanti per il bonus psicologo 2024.

A luglio 2024, sono state pubblicate le graduatorie per il bonus psicologo, ma solo 3.325 richieste sono state accolte su oltre 400.000 domande. La copertura iniziale di 5 milioni di euro si è rivelata insufficiente. Per colmare il gap, sono stati aggiunti altri 5 milioni con il decreto Anticipi 2024, il cui decreto di ripartizione risorse è ora atteso.

Grazie a questa nuova tranche, già da questo mese l’INPS potrà accogliere altre circa 3.300 domande. Il contributo, come in passato, sarà destinato principalmente a chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro, che riceverà 50 euro per ogni seduta psicologica, fino a un massimo di 30 sedute.

Il calo dei terapeuti: perché meno professionisti aderiranno alla convenzione

Uno dei problemi emersi durante l’implementazione del bonus psicologo riguarda il calo di aderenti tra i terapeuti. Se nel 2022-2023 avevano aderito 28.126 professionisti su 73.299, nel 2024 il numero è salito a 33.274, ma poi è sceso a 31.969, con una perdita di circa 1.305 professionisti.

Questo calo è dovuto principalmente ai lunghi tempi di attesa per il rimborso da parte dell’INPS. I terapeuti, infatti, hanno dovuto anticipare il costo delle sedute senza ricevere il rimborso immediato, con ritardi che a volte hanno superato anche un anno e mezzo.

Nonostante gli sforzi per semplificare le procedure, come confermato dall’INPS, dal Ministero della Salute e dall’Ordine degli Psicologi, il trasferimento delle risorse dalle Regioni all’INPS è un processo complesso, che ha rallentato notevolmente la distribuzione dei fondi. Le ultime risorse regionali sono arrivate solo a marzo 2024.

Bonus Psicologo 2025: novità e requisiti

Per il 2025, sono stanziati 9,5 milioni di euro, che corrispondono a circa 6.300 voucher. Il decreto attuativo, che darà il via alla procedura, è atteso per marzo/aprile 2025.

Per ottenere il bonus psicologo 2025, sarà necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Residenza italiana

ISEE inferiore a 50.000 euro

Il contributo sarà erogato una sola volta, con importi variabili:

1.500 euro per chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro

1.000 euro per chi ha un ISEE tra 15.000 e 30.000 euro

500 euro per chi ha un ISEE tra 30.000 e 50.000 euro

Il bonus psicologo ha l’obiettivo di sostenere le persone con difficoltà psicologiche, garantendo loro un aiuto per le sedute terapeutiche necessarie al benessere mentale.