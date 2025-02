Assoluzione piena per due giovani della provincia di Napoli finiti sotto processo con l’accusa di avere abusato sessualmente di una minorenne in vacanza a Ercolano, in provincia di Napoli. Ai ragazzi, che all’epoca dei fatti contestati, il 2021, avevano 15 e 17 anni, era contestato di avere costretto la ragazzina a subire atti sessuali in una zona isolata del centro della città, e di avere registrato dei video delle presunte violenze.

Il giudice Angela Draetta del tribunale dei minorenni di Napoliha assolto i due giovani – difesi rispettivamente dall’avvocato Andrea Scardamaglio, e dagli avvocati Silvio Beneduce e Andrea Busiello – “perché il fatto non sussiste”. La denuncia era formalizzata nel novembre del 2022, un anno e mezzo dopo i presunti abusi che, secondo la ragazzina, sarebbero avvenuti il 30 luglio 2021.