Il sindaco di Torre Annunziata, Francesco Cuccurullo, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Interno e al Prefetto, chiedendo un intervento più incisivo per affrontare l’emergenza sicurezza nella città. La decisione è arrivata dopo una serie di episodi di violenza e microcriminalità che hanno allarmato i cittadini, tanto da spingerli a organizzare ronde notturne.

Le richieste del sindaco: più risorse e uomini per la sicurezza

Nella sua nota ufficiale, Cuccurullo ha sottolineato che, sebbene l’amministrazione comunale stia facendo la propria parte per la sicurezza urbana, spetta allo Stato garantire la sicurezza pubblica. A tal fine, ha chiesto un potenziamento del commissariato di polizia e delle altre forze dell’ordine presenti sul territorio.

Il sindaco ha poi ricordato l’allarme lanciato dai sindacati di polizia, che hanno denunciato una grave carenza di organico. Inoltre, ha sollecitato un’accelerazione su due interventi fondamentali per la sicurezza locale:

Lo spostamento del comando del Gruppo Carabinieri presso lo Spolettificio

Il trasferimento del commissariato di polizia nel Rione Carceri

No alle ronde notturne: il sindaco mette in guardia i cittadini

Uno degli aspetti più preoccupanti della situazione è il fatto che alcuni cittadini abbiano deciso di organizzare ronde per controllare il territorio nelle ore serali e notturne. Tuttavia, Cuccurullo ha condannato fermamente queste iniziative, sottolineando che la sicurezza è una competenza esclusiva dello Stato e delle sue articolazioni.

“Chi organizza ronde e chi vi partecipa, mette a rischio la propria vita. Ladri e teppisti possono essere armati”, ha dichiarato il sindaco, evidenziando i pericoli di un intervento diretto dei cittadini.

Le iniziative del Comune per la sicurezza urbana

Nonostante le difficoltà, l’amministrazione comunale ha già adottato diverse misure per migliorare la sicurezza urbana:

Potenziamento della polizia locale, con un organico di quasi 40 agenti e la possibilità di attivare tre pattuglie per turno

Attivazione del sistema di videosorveglianza, che verrà ulteriormente ampliato grazie ai fondi per la digitalizzazione previsti dal PNRR

Richiesta di deroghe ai vincoli di finanza locale, per consentire l’assunzione non solo di agenti di polizia locale, ma anche di personale amministrativo

Sicurezza pubblica e sicurezza urbana: due sfide collegate

Cuccurullo ha infine evidenziato una distinzione fondamentale tra sicurezza pubblica e sicurezza urbana.

La sicurezza pubblica, che riguarda il controllo della criminalità e l’ordine pubblico, è compito dello Stato.

La sicurezza urbana, che include aspetti come il decoro urbano, la qualità della vita e la riqualificazione degli spazi pubblici, è invece responsabilità del Comune.

Tuttavia, per garantire una città più sicura e vivibile, servono sia risorse economiche che risorse umane. Al momento, il Comune di Torre Annunziata opera con il 50% di dipendenti in meno rispetto al fabbisogno, una condizione che rende ancora più complesso il raggiungimento di questi obiettivi.