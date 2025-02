Nel weekend, circa cinquanta bus turistici provenienti dalla Campania hanno raggiunto Roccaraso, ma due di essi sono stati respinti perché i conducenti non hanno presentato la ricevuta di prenotazione. Il sistema di controllo, attivato per gestire l’afflusso di visitatori, ha retto bene, nonostante la giornata non sia stata particolarmente appetibile per i turisti a causa della scarsità di neve.

Controlli sui bus e gestione dell’afflusso turistico

Sabato erano già arrivati 13 autobus, tre dei quali respinti per mancanza della ricevuta di prenotazione, richiesta online sul sito del Comune di Roccaraso. Il punto di controllo, posizionato tra Castel di Sangro e Rionero Sannitico, ha permesso di gestire al meglio i flussi, evitando il sovraffollamento della località turistica.

A Ovindoli, invece, tutto si è svolto in modo regolare, nonostante l’invito della tiktoker napoletana Rita De Crescenzo ai gitanti a visitare la località sciistica abruzzese. Grazie all’ordinanza del sindaco Angelo Ciminelli, è introdotto il numero chiuso per un massimo di 35 autobus, garantendo così un accesso controllato e ordinato.

Tentata truffa con santini e braccialetti

Durante la giornata, un altro episodio ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Alcuni individui, provenienti dalla Campania, si sono presentati con giacche della Protezione Civile, entrando negli esercizi commerciali per distribuire bustine contenenti santini con l’immagine della Madonna e la scritta “Giubileo 2025”, accompagnati da un braccialetto. Questi soggetti chiedevano ai commercianti un’offerta di 20 euro, ma sono rapidamente individuati e identificati dai Carabinieri, ponendo fine alla loro attività illecita.

Indagini sui viaggi organizzati a Roccaraso

Le autorità stanno approfondendo i controlli sui viaggi organizzati verso Roccaraso, soprattutto dopo che, negli ultimi fine settimana, migliaia di persone, in particolare da Napoli, hanno raggiunto la località sciistica abruzzese. La Procura della Repubblica di Napoli sta collaborando con i Carabinieri per verificare se dietro questo massiccio afflusso si nascondano movimenti finalizzati alla ripulitura di denaro sporco.