A Pompei proseguono le opere di riqualificazione urbana con la realizzazione di un parcheggio interrato da 300 posti auto, un intervento definito “straordinario” dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Dopo l’inaugurazione della rinnovata Piazza Bartolo Longo, la città degli Scavi continua a trasformarsi con progetti mirati a migliorare l’accoglienza turistica e la viabilità.

Nuovi interventi per i pellegrini e il turismo religioso

L’importanza di queste opere si inserisce in un contesto più ampio, legato all’Anno Giubilare, che sta portando migliaia di pellegrini non solo a Pompei, ma anche in altri luoghi di culto come:

Madonna dell’Arco (Sant’Anastasia)

Montevergine (Mercogliano)

Abbazia di Cava de’ Tirreni

La costruzione del parcheggio interrato rientra in un piano più vasto per migliorare l’accessibilità e l’accoglienza dei visitatori, soprattutto in un periodo di forte afflusso turistico e religioso.

Pompei: una città in evoluzione

Negli ultimi anni, Pompei sta vivendo una rinnovata fase di sviluppo infrastrutturale, con investimenti mirati a rendere la città più moderna ed efficiente. Tra gli interventi già realizzati o in corso:

Riqualificazione di Piazza Bartolo Longo

Nuove aree di accoglienza per turisti e pellegrini

Potenziamento dei servizi per migliorare la mobilità urbana

Un’opera strategica per la mobilità e il turismo

L’apertura del parcheggio interrato consentirà quindi di ridurre il traffico in superficie, migliorare la gestione dei flussi turistici e offrire un servizio fondamentale a cittadini e visitatori. Si tratta infatti di un progetto destinato a rivoluzionare l’accessibilità a Pompei, facilitando l’arrivo di turisti e pellegrini nella città degli Scavi.