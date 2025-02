Buone notizie per il personale della scuola: con il cedolino di marzo 2025, oltre alla consueta retribuzione, saranno erogati gli arretrati del bonus da 350 euro. L’incentivo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, è destinato alle lavoratrici madri attraverso un esonero contributivo, offrendo un supporto economico concreto.

Chi può beneficiare del bonus

Secondo quanto comunicato da NoiPA, l’importo dell’agevolazione sarà calcolato in base ai contributi previdenziali e potrà raggiungere un massimo di 350 euro mensili. Il bonus è rivolto alle lavoratrici madri del settore scolastico, che potranno richiederlo in qualsiasi momento per accedere alla misura.

Pagamento degli arretrati a marzo 2025

Per coloro che non hanno ancora ricevuto l’importo relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2025, è prevista un’emissione straordinaria. Gli arretrati verranno accreditati su un cedolino separato rispetto allo stipendio di marzo, garantendo un’entrata extra per molte famiglie.

Un aiuto concreto per il personale scolastico

Con questa misura, il governo punta a sostenere la genitorialità e a offrire un aiuto tangibile a docenti e personale ATA, confermando l’attenzione nei confronti di chi lavora nel mondo della scuola conciliando vita professionale e familiare.