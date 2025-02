Un tragico incendio ha avuto luogo nella notte a Summonte, nel comune del Partenio, dove un deposito agricolo è andato a fuoco. Il rogo ha interessato una baracca situata in via Reanni a Starze di Summonte, all’interno della quale si trovavano alcuni animali. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Avellino, che sono riusciti a mettere in salvo parte degli animali, alcuni di essi non sono riusciti a sfuggire alle fiamme.

Per domare completamente l’incendio è stato necessario l’intervento di un’autobotte proveniente dal comando provinciale di Avellino, per supportare i caschi rossi impegnati nelle operazioni. Purtroppo, nonostante lo sforzo dei soccorritori, la tragedia ha avuto conseguenze devastanti per gli animali coinvolti nell’incidente.

Il rogo è stato domato solo dopo diverse ore di lavoro, e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. I vigili del fuoco stanno proseguendo con le indagini per chiarire le dinamiche che hanno portato a questo tragico evento.