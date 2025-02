Un grave incidente si è verificato questa mattina presso un’azienda del Nucleo industriale di Rieti-Cittaducale, dove uno studente dell’Istituto tecnico Rosatelli, Samuele Mariantoni, 17 anni, si è fratturato l’avambraccio destro mentre si esercitava all’uso di un tornio durante il programma di alternanza scuola-lavoro.

Dinamica dell’incidente e condizioni dello studente

L’infortunio è avvenuto in un’azienda situata in via Maestri sul Lavoro, dove il giovane stava svolgendo attività pratica. Subito dopo l’incidente, Samuele è stato soccorso e trasportato all’ospedale provinciale de Lellis di Rieti. Nonostante la gravità della frattura da schiacciamento, lo studente è rimasto sempre vigile.

Alle ore 17 di oggi (giovedì 27), è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per decomprimere la frattura. L’operazione è riuscita e ora il ragazzo si trova in fase di recupero.

Aperta un’inchiesta sulla vicenda

La Procura della Repubblica di Rieti ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente. L’inchiesta è stata affidata ai carabinieri, coordinati dal colonnello Marra, che stanno raccogliendo elementi utili a comprendere se siano stati rispettati i protocolli di sicurezza previsti per le attività di alternanza scuola-lavoro.

La reazione della scuola

Sulla vicenda è intervenuta la dirigente scolastica dell’Istituto Celestino Rosatelli, Beatrice Tempesta, che ha espresso vicinanza alla famiglia dello studente:

«La salute del ragazzo è la nostra priorità, il resto si vedrà dopo. Non appena abbiamo saputo dell’incidente, ci siamo messi subito in contatto con la famiglia. Da stamattina siamo in costante aggiornamento con insegnanti e alunni, sperando in una pronta guarigione.»

La dirigente ha inoltre dichiarato di non aver ancora avuto contatti diretti con l’azienda dove è avvenuto l’infortunio, ribadendo che al momento l’attenzione è tutta rivolta al recupero del ragazzo.

Proteste degli studenti: sit-in previsto per domani

L’incidente ha suscitato forti reazioni tra gli studenti reatini. I collettivi studenteschi Controcircuito e Controvento hanno annunciato un sit-in di protesta per la mattinata di domani, venerdì 28.