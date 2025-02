La Feltrinelli compie 70 anni. I libri, si sa, sono immortali, ed essa, una delle più storiche case editrici invecchia bene, nonostante le svariate crisi del settore e quelle inflitte dal mondo dei social.

Per festeggiare un compleanno storico la Feltrinelli sceglie un romanzo simbolo: il Gattopardo, capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa che rappresenta il coraggio e la visione futuristica di un gruppo di ottimisti visionari che in un pomeriggio del 1955, in un caffè di via Manzoni a Milano, fa nascere la casa editrice che ogni rappresenta una delle principali imprese indipendenti della cultura.

Il Gattopardo, inizialmente rifiutato da molte case editrici sarà pubblicato nel 1958, dopo la morte del suo autore che non ne conoscerà il successo. Considerato da tutti un romanzo dal titolo fascista conoscerà la sua popolarità grazie alla coraggiosa pubblicazione de La Feltrinelli, in linea con la mission dei suoi padri fondatori: cambiare il mondo e combattere le ingiustizie con i libri.

Con la Giornata Gattopardesca, Roma è la prima data di un tour di dieci tappe in Italia e nel mondo, a cui se ne aggiungono due internazionali speciali, che per tutto il 2025 porterà nelle librerie, nelle piazze e nei luoghi di cultura, progetti, eventi, incontri e iniziative con autori e autrici, lettori e lettrici.

Un viaggio che da febbraio a dicembre attraverserà le città di Roma, Milano, Bologna, Palermo, Torino, Mantova, Firenze, Venezia e, all’estero, Francoforte, Barcellona e Guadalajara.

Da lunedì nelle librerie sarà possibile sfogliare una collana celebrativa dai titoli più iconici della casa editrice: “Per altri 70 anni di libri necessari”.